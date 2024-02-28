الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إنشاء فرع توثيق قرية فارس في أسوان

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بانشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.

ونص القرار رقم القرار رقم 652 لسنة 2024، على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان - نقطة شرطة فارس، والكائن مقره بداخل مجمع خدمات قرية فارس - مركز كوم أمبو ) - محافظة أسوان.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2024.

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