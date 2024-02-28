أجلت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات بنها ، محاكمة مبلط سيراميك وعامل، لاتهامهم بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد بسلاح أبيض بطعنة بالصدر أودت بحياته، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، للدور الثالث من شهر مايو لسماع المرافعة.

تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعامل لاتهامهم بقتل شخص ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4252 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين"عبد الله ا ع"، 42 سنة، المهنة مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب مركز بنها قليوبية، و"محمود م ع"، عامل، لأنهما بدائرة مركز بنها قتلا المجني عليه "محمد جمال حمود سليمان حمود" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص "حجارة".

المؤبد لـ نجارلاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين بالخانكة

كما عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، نجار بالسجن المؤبد، لاتهامه بالإتجار بمخدري الهيروين والميثامفيتامين، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10491 لسنة 2023 جنح المركز الخانكة، والمقيدة برقم 2168 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عليان م ع"، 33 سنة، نجار، ومقيم عرب العبايدة - سرياقوس - مركز الخانكة، لأنه في يوم 12 / 4/ 2023، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وردت لها معلومات بقيام نجار بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.