محافظ دمياط تتابع العمل في خطة رد الشيء لأصله

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية بشارع العشرين وشارع عشرة وبعض تفرعاته بمنطقة الاعصر، لمتابعة الأعمال الجارية بخطة رد الشىء لأصله وتفقدت محافظ دمياط، أعمال تطوير الطريق، واطلعت على خطة التنفيذ للرصف بالطبقة الاسفلتية.

وتابعت المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الموقع التى تتم تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرية الطرق، مؤكدة على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية، لعملية رد الشىء لأصله بمدينة كفر سعد، والتى تمت تحديدًا بشارع بنك مصر بطول 310 متر و شارع مبارك بطول 420 متر و طريق الموقف بطول 470 متر، مؤكدة حرص المحافظة على متابعة تلك الخطة بجميع المناطق المدرجة بها ، وذلك لرفع كفاءة الشوارع والطرق.

ومن جانبها أكدت عوض، على العمل وفقًا لخطة محددة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية المقررة نظرا لأهمية هذا الشريان الحيوى، لافتة الى ان المحافظة تعمل على تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات الطرق والشوارع خاصة الرئيسى منها بمدن المحافظة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة، والمواصفات الفنية الموضحة لكل مشروع، إضافة إلي الانتهاء من تلك الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها، منوهة أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال واستلام المشروع وفق المعايير الفنية المنصوص عليها، كذلك متابعة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من المشروع. وتابعت عوض، خطة المرور لتحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير التى تجري بتلك المناطق



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