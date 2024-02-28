زراعة 103 ألف ‪ شجرة بمراكز ومدن كفر الشيخ

ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة ”

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع 103 ألف شجرة لزراعتها بكافة مراكز ومدن المحافظة، تضمنت "9.5 ألف شجرة زيتون، 20 ألف شجرة ليمون، 1.5 ألف شجرة فرشة زجاج، 5 ألف شجرة أكاسيا جلوكا، 21 ألف شجرة كازورينا، 1.5 ألف شجرة كونو كاربس، 9.5 ألف شجرة برتقال، 3 ألف شجرة يوسفي، 14 ألف شجرة جوافة، 8 ألف شجرة رمان، 3 ألف شجرة نبق، 4 ألف شجرة تين". وذلك تحت إشراف محمود زهران، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة “100 مليون شجرة” في جميع أنحاء مصر خلال 3 سنوات، ليست هدفا جماليًا فقط، ولكنها تسهم فى زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي، والتخلص من ثانى أكسيد الكربون، وخفض غازات الإحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين وعلي جانبي الطرق، للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن زراعة الأشجار نقلة حضارية ومضاعفة لنصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتساعد علي تحسين البيئة والصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم.

