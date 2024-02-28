الكونغو ترسل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا

أصبحت دولة الكونغو الأفريقية أحدث مصدر للغاز الطبيعي المسال، من خلال بدء إنتاج أول شحنة ، بعد عام من إطلاق شركة الطاقة الإيطالية ENI مشروع الكونغو للغاز الطبيعي المسال مع شركاء محليين.

وقالت إيني في بيان إن أول سفينة شحن محملة بالغاز الطبيعي المسال ستتوجه إلى مصنع إعادة التحويل الإيطالي في بلدة بيومبينو في توسكان في الأيام المقبلة.

وأضافت إيني "مع الشحنة الأولى ، تدخل جمهورية الكونغو مجموعة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال ، مما يفتح فرصا للنمو الاقتصادي مع المساهمة في توازن الطاقة العالمي".

شاركت إيني وشركاؤها العمل والمعرفة والتكنولوجيا ، "مما يضمن إيرادات إضافية للبلاد مع المساهمة في أمن الطاقة في أوروبا" ، حسبما قال الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي في بيان.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتدفئة المنازل والشركات، يتم تشكيله عندما يتم تبريد الغاز إلى حوالي -162 درجة مئوية ليتم تخزينه وشحنه بأمان على متن السفن المصممة خصيصا.

تبحث أوروبا عن مصادر جديدة للطاقة منذ أن قررت قطع الإمدادات عن روسيا في أعقاب غزوها الهائل لأوكرانيا قبل عامين.