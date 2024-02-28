ختام ملتقى "نغم" بالمسرح الإيطالي.. غدًا

يختتم غدٍ الخميس الدورة الثالثة من ملتقى نغم للمسرح، وهو الملتقى الذي تقدم له 200 فرقة مسرحية من مختلف محافظات الجمهورية، وتم قبول اكثر من سبعين عرضا مسرحيا بمشاركة 8 محافظات للتسابق وتنفيذ المعارض والورش التدريبية على هامش فعاليات الملتقي.

وشهد الملتقى تكريم العديد من النجوم ورموز الفن المصري منهم الدكتور أشرف زكي، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان إيهاب فهمي، المخرج والمنتج تامر كرم، الدكتور علاء عبد العزيز- الكيروجراف، الدكتور عاطف عوض و المؤلف الراحل و صالح سعد وتسلمه الفنانة نغم صالح و السينوغراف الدكتور عمرو عبدالله الشريف والمخرج محمد مرسي والمخرج سامح بسيوني والدكتور جمال ياقوت والمهندس حازم شبل والدكتور زياد يوسف والفنان محمد فاضل والفنانة نهلة مرسي و الفنان محمد عبد المولي.

ملتقي نغم للمسرح الموسم الثالث يحمل اسم "دورة النجمة وفاء عامر"، وانطلق في الفترة من 21 فبراير ويختتم فعالياته غدا 29 فبراير .

الملتقى شارك فيه اربع محافظات فى محاور التسابق الاربع المونودراما - الديودراما - التريودراما- مسرح الطفل وضمت لجنة تحكيم تسابق (المونودراما - الديودراما - التريودراما) الفنان محمد صلاح آدم والفنانة نسرين نور والدكتور سماح أبو الخير وضمت لجنة تحكيم تسابق مسرح الطفل الفنان محمد فاروق والفنان أكرم نجيب والفنانة نادت عادل، ومقرر لجان التحكيم الفنان أحمد عدلي ويقام حفل الختام على المسرح الإيطالي بمركز الجزويت لتكريم نخبة مميزة من نجوم المسرح فى بالوطن العربي وإعلان جوائز تسابقات الملتقي.