نائب محافظ الإسماعيلية يناقش إنارة طريق السويس الصحراوي

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة ودراسة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري، رئيس قطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، ممثل مديرية الطرق والنقل.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية لإدراجها في خطة الإنارة بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كما تم دراسة إمكانية إنارة ذلك الطريق من بداية ميدان قرية نفيشة، وحتى نهاية حدود مركز ومدينة الإسماعيلية.

هذا إلى جانب دراسة إمكانية إنارة الطريق بدءًا من طريق المطار وحتى بداية قرية فنارة مع ضرورة إنارة مداخل ومخارج كافة العزب والقرى الواقعة في ذلك الطريق.

ووجَّه "عصام" بضرورة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي؛ حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم من الحوادث المرورية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بالنهضة الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية، من خلال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية.