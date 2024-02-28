الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي: "خلال الأيام الجاية هنوصل لوقف إطلاق النار بغزة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأكاذيب التي تتردد حول إغلاق مصر لمعبر رفح، مشددًا على أنه خلال الـ4 أشهر الماضية كان هناك حديث أغلبه غير دقيق، متابعًا: “اتقال كلام بعضه مش دقيق ولكن التكرار أحيانا بيكون مهم لتأكيد الرسالة”.

 

وشدد “السيسي”، خلال كلمته في احتفالية “قادرون باختلاف” في نسخته الخامسة، المقام في مركز المنارة، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن مصر لم تغلق المنفذ، متابعًا: “علشان نعمل حاجة في الأوضاع التي تشهد اقتتال لازم نخلي بالنا ميحصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراءات، وخلال الأيام الجاية نصل لوقف إطلاق النار وتبدأ إغاثة حقيقية لأهل القطاع في المجالات المختلفة”. 

وأشار إلى أن مصر مستمره في دعم ومساندة القضية الفلسطينية حتى نصل لدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مواد متعلقة

السيسي للجسمي: "إحنا فعلا إخوات يا حسين"

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

الرئيس السيسي: "الأرقام اللي تم إعلانها بصفقة رأس الحكمة وصلت مصر امبارح"

الرئيس السيسي عن مشروع "رأس الحكمة": "الدولة بتكون صريحة وصادقة"

الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف

الطفل الفلسطيني عبدالله في "قادرون باختلاف": أهلي استشهدوا ما عدا أنا

كريم محمود عبد العزيز يشارك باحتفالية "قادرون باختلاف"

نانسي حسام من ذوي الهمم لـ الرئيس السيسي: مصر كلها بقت معانا
الجريدة الورقية