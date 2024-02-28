الرئيس السيسي: "خلال الأيام الجاية هنوصل لوقف إطلاق النار بغزة"

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأكاذيب التي تتردد حول إغلاق مصر لمعبر رفح، مشددًا على أنه خلال الـ4 أشهر الماضية كان هناك حديث أغلبه غير دقيق، متابعًا: “اتقال كلام بعضه مش دقيق ولكن التكرار أحيانا بيكون مهم لتأكيد الرسالة”.

وشدد “السيسي”، خلال كلمته في احتفالية “قادرون باختلاف” في نسخته الخامسة، المقام في مركز المنارة، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن مصر لم تغلق المنفذ، متابعًا: “علشان نعمل حاجة في الأوضاع التي تشهد اقتتال لازم نخلي بالنا ميحصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراءات، وخلال الأيام الجاية نصل لوقف إطلاق النار وتبدأ إغاثة حقيقية لأهل القطاع في المجالات المختلفة”.

وأشار إلى أن مصر مستمره في دعم ومساندة القضية الفلسطينية حتى نصل لدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.