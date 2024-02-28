بيان عاجل من المترو بشأن تغيير مواعيد قطارات الخط الثالث بالمحطات التبادلية

قالت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق انه نظرا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية من الخط الثالث الأمر الذى يلزم تعديل مواعيد قيام أخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر و للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة إبتداء من اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ ، ليصبح قيام أخر قطار بالخط الثالث فقط فى المحطات التبادلية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء و أول قطار فى تمام الساعة السادسة والربع صباحا مع التأكيد على أن التعديل خاص بالخط الثالث فقط دون تعديل أى من مواعيد قطارات الخط الأول و الثاني .

وناشد أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى خطوط المترو و جميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري و تتقدم بالتهنئة بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .