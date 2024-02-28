أحكام عقابية بحق 5 متهمين بهتك عرض طفلة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، أحكام عقابية بحق 5 متهمين، أُدينوا بهتك عرض طفلة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة الأول والثاني غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، والثالث والرابعة غيابيًا بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، والخامس حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه.

تعود أحداث القضية رقم 19240 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 1802 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: «أحمد. م. ف. س» وشهرته «ميدو»، و«أحمد. أ. ع. الـ»، و«أدهم. الـ. ت. الـ»، و«مريم. م. ص. ع»، و«وليد. خ. م. الـ» 28 عاما، حلاق، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها «بسملة.أ. م» بغير قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر وقت إرتكاب تلك الوقائع على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني اعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن استحصلوا والتقطوا صور ومقاطع مرئية تمس الشرف وتخدش الحياء للمجني عليها، وذلك على إثر وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول والمجني عليها، ووعده لها بالزواج، فيما هدد المتهم الثاني المجني عليها، وكان التهديد مصحوبا بطلب الحصول على مبلغ مالي ومعاشرتها جنسيًا للحيلولة دون التشهير بها، وما أن رفضت حتى نشر المتهمون جميعًا واستعملوا في غير علانية صور شخصية واذاعوا مقاطع مرئية للمجني عليها، دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.