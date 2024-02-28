الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي عن مشروع "رأس الحكمة": "الدولة بتكون صريحة وصادقة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات الشقيقة، أن الدولة بتكون صريحة وصادقة ولا يصح أن تخدع المواطنيين، مشددًا على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحدث عن شكل الشراكة والمشروع ومساحته والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات المقبلة، ليكون المشروع السياحي الأكبر بالبحر المتوسط.

 مشروع “رأس الحكمة”

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قاردون باختلاف" النسخة الخامسة المقامة بمركز المنارة، والمُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز"، : “إن شاء الله ربنا يساعدنا والأشقاء في الإمارات يقدرو يحققو المدينة العالمية دي بمعنى مش على أد شهرين أو تلاتة في الصين ، إحنا بنتكلم عن مدينة المستمرة على مدار العام بالكامل وبعض أنشطتها سيكون موجودا لأول مرة بمصر، البيانات اللي اتقالت من رئيس الوزراء كاملة”.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتشرف بالتواجد في هذا اليوم واحتفالية قادرون باختلاف، مشددًا على ان هذا اليوم يعيش عليه العام بأكمله، منوهًا بأننا في عالم الحقيقة ليس به واضحة وهي حكمة من الله.

وأوضح أن كل عمل طيب هو ما يتبقى، قائلًا: "سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف".

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