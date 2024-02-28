الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتشرف بالتواجد في هذا اليوم واحتفالية قادرون باختلاف، مشددًا على ان هذا اليوم يعيش عليه العام بأكمله، منوهًا بأننا في عالم الحقيقة ليس به واضحة وهي حكمة من الله.

 

 

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قاردون باختلاف" النسخة الخامسة المقامة بمركز المنارة، أن كل عمل طيب هو ما يتبقى، قائلًا: "سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف".

 

وشدد على أن هذا اليوم والاحتفال فرصة للجميع، متابعًا: “عشان نشوف عظمة ربنا في خلقة وكمان نقدم الشكر والتقدير للاحنا فيه”.

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