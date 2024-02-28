الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتشرف بالتواجد في هذا اليوم واحتفالية قادرون باختلاف، مشددًا على ان هذا اليوم يعيش عليه العام بأكمله، منوهًا بأننا في عالم الحقيقة ليس به واضحة وهي حكمة من الله.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قاردون باختلاف" النسخة الخامسة المقامة بمركز المنارة، أن كل عمل طيب هو ما يتبقى، قائلًا: "سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف".

وشدد على أن هذا اليوم والاحتفال فرصة للجميع، متابعًا: “عشان نشوف عظمة ربنا في خلقة وكمان نقدم الشكر والتقدير للاحنا فيه”.