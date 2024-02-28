نميرة نجم: القضية الفلسطينية في دمنا ومكملين إلى أن تعود القدس

حضرت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المحامي و خبير القانون الدولي و محامي فلسطين في إحتفالية لتكريم الفريق القانوني لفلسطين امام محكمة العدل الدولية اقامتها السفارة الفلسطينة في لاهاي بحضور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية ووفد وزارة الخارجية الفلسطيني و اعضاء السفارة في لاهاي ،و عدد من سفراء الدول المناصرين للقضية الفلسطينية .



وفي كلمتها أمام فريق القانوني الفلسطيني قالت السفيرة نجم " معالي الوزير رياض المالكي اي شئً فعلته في حياتي لايضاهي ما قمت به في هذه القضية، وفي هذا اليوم يتعدى كل ما فعلته في حياتى .



و أضافت فعليا انا الذي اشكر فريق الدولةً الفلسطينة انه اختارني في هذه القضية واليوم يعتبر" الكريزة فوق الكريمة" لسبب واحد اننا بنتربي "في مصر" و القضية الفلسطينية في دمنا ،وانا نشىت في بيت القضية الفلسطينية جزء لايتجزأ من تربيتي .



و عبرت السفيرة عن سعادتها قائلة "ان تتاح لي الفرصة في يوم ما في حياتي بكل الذي انجزته في حياتي اني اصل لهذه النقطة وان اقف امام محكمة العدل الدولية لأطالب بحقوق الشعب الفلسطيني تعني لي كل شئ ، فأشكركم واحد واحد انكم اخترتوني معكم واعطتوني الثقةً الكافيةً .



وأشارت نجم "علي الرغم اننا تشاحنا احيانا ، لكن في النهاية فعليا، انا وقفت امام هذه المحكمة " محكمة العدل الدولية "من قبل ودخلت في كمية مفاوضات في حياتي و صديقي عمار حجازى "مساعد وزير الخارجية الفلسطيني " يعرف جيدا ان الوثائق التي نتحدثً عنها ، قد تفاوضت باسم مجموعات كاملة في الأمم المتحدة .. باسمها في هذه الوثائق ، ولاشئ من هذا يأتي فوق مافعلناه اليوم ،وانشاءالله مكلمين … مكلمين الي ان نعود للقدس .



حضر اللقاء السفير السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الاطراف ، و السفير عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير فلسطين في لاهاي ، والسفير إبراهيم خريشي سفير فلسطين في سويسرا ، و السفير ماجد بامية ، والسفير فدا عبد الهادي نائبي رئيس البعثة الفلسطينية في نيويورك ، و السفير فوسي مادونسيلا سفير جنوب أفريقيا في لاهاي ، و السفير عبد الله حارثي سفير عمان في لاهاي ، و أعضاء الفريق الفلسطيني من المحامين الدوليين، الفرنسي البروفسير ألان بيليه ، و البريطاني بروفسير فيليب ساندز ، و الأمريكي البروفسير بول رايشلر ، و الألماني البرفيسور أندريه زيمرمان ، والبروفسير جون دوجارد من جنوب أفريقيا ، و الفلسطيني الكندي البروفسير أرضي إمسيس، و الفلسطيني الكندي البروفسير مايكل لينك، ومساعديهم.

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