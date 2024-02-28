محافظ الدقهلية يتابع ملفات العمل الخدمية بالتعليم والصحة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لوكلاء وزارات الصحة والري والتربية والتعليم بحضور ممثلي هيئة قضايا الدولة ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة واستهدف الاجتماع متابعة ملفات العمل بالمديريات الخدمية في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وذلك حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار مختار ان تحديد التوقيتات بشأن كافة الموضوعات هي العامل الاساسي ومتابعتها بشكل دوري للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، وأكد "مختار"علي ان المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

ووجه مختار لضرورة الرد الفوري علي جميع مخاطبات هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بملفات بالمديريات الخدمية حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأشار "مختار"اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله.

حضر الاجتماع المستشار ابراهيم عبد الجواد المستشار القضائي لمحافظة الدقهلية والمستشار محمد العشري بالقسم القضائي بالمحافظة والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والدكتوره صفاء فتوح وكيل الشئون القانونية بالمحافظة و مسئولي الشئون القانونية والمتابعة بالمديريات الخدمية في كل من الصحة والتربية والتعليم والري.

