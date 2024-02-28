الطفل الفلسطيني عبدالله في "قادرون باختلاف": أهلي استشهدوا ما عدا أنا

كشف الطفل الفلسطيني عبدالله، المآساة التي تعرض لها مع أهله في قطاع غزة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في قطاع غزة، متابعًا: "اللى حصل إن إحنا كنا في "تل الهوى" ونزحنا وقعدنا في مدرسة مع أهلي وأصحابي واحنا بنعمل أكل أشعلنا النار".

الطفل الفلسطيني في حفل “قادرون باختلاف”

وتابع "عبدالله" خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي، : “بعد شوية الصاروخ الإسرائيلي قصفنا وكلهم استشهدوا ما عدا أنا، فقدت الوعي ولقيت بطني كلها غرز وعامل عملية”، مشددًا على أن الأطباء أخبروا والده بأن لابد من بتر قدم.

وتحدث عن أمنيته، قائلًا: "ناوي أرجع غزة أرضى تاني..ونفسى أحضن الريس وأبوسه".

