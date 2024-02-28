مختار.. يكرم "توأم الدقهلية" الفائزين في مسابقة الحساب الذهني بتايوان

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتكريم" توأم الدقهلية " آدم طارق محمد حسن، ويامن طارق محمد حسن بالصف الثاني الابتدائي الحاصلين علي المراكز الاولي عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان، حيث منح " مختار" "آدم، ويامن" شهادات الشكر والتقدير لنبوغهم وتفوقهم حيث حصل آدم علي المركز الاول ويامن علي المركز الثالث في المسابقة التي استمرت "اونلاين" علي مدار عام كامل،من يناير الي ديسمبر 2023، تم خلالها اجراء 4 امتحانات في الحساب الذهني للمشاركين من ابناء الدول المشاركة حيث شاركت في المسابقة اكثر من 23 دولة علي مستوي العالم.

هذا وقد اكد مختار ان الدقهلية محافظة عملاقة أنجبت ومازالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في جميع المجالات العلمية والفكرية والادبية والفنية والثقافية والدينية والسياسية.

وثمن مختار دور القائمين علي العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، وقدم"مختار" التهنئة لاسرة التلميذين ولهما لمشاركتهما المتميزة بالمسابقة ومتمنيا لهم المزيد من التفوق والازدهار مؤكدا لهم انتم سفراء لمصر والدقهلية تنتظر منكم المزيد من التفوق والنبوغ.

ومن جانبه أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حريصة علي تنمية مهارات الابتكار الإبداعى فى نفوس براعم الوطن ونشر وتعزيز البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب وذلك اتساقا مع الجهود المبذولة لبناء منظومه متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.