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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتياح داخل أهلي جدة بعد جاهزية ماكسيميان

سانت ماكسيميان
سانت ماكسيميان

منح الفرنسي آلان سانت ماكسيميان لاعب أهلي جدة دفعة معنوية قوية للجهاز الفني للفريق بعد تأكد عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

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أهلي جدة يضرب الطائي برباعية في الدوري السعودي

كان ماكسيميان تعرض لإصابة قوية في مباراة الطائي والتي انتصر فيها أهلي جدة برباعية مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر مدرب أهلي جدة استبدال ماكسيميان بعد تعرض للإصابة وإشراك سلمان المؤشر بدلا منه، والتي اتضح بعد ذلك تعرضه لكدمة في مفصل القدم.

وتابعت التقارير أن سيتحدد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الفتح في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري السعودي.

لكن الجهاز الطبي قلق بشأن تفاقم الإصابة حيث يفضلون تجهيزه بأفضل طريقة ممطمة لمباراة التعاون في الجولة بعد المقبلة.

ولعب ماكسيميان 21 مباراة مع فريقه أهلي جدة في كافة المسابقات هذا الموسم، وأحرز 3 مباريات وصنع 9 تمريرات حاسمة. 

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