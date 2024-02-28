أب ونجلاه .. دفن جثامين ضحايا دهس قطار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة 3 ضحايا، لقوا مصرعهم دهسًا ، خلال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة قبل المزلقان قها في القليوبية، بحوالي 50 مترا اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وفي وقت سابق طلبت النيابة ؛ تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد اصطدام قطار اتجاه القاهرة، قبل مزلقان زكي دائرة القسم بحوالي 50 مترا، بأب ونجليه ما أسفر عن مصرعهم

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متراً، اتجاه القاهرة، وذلك اثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، محمد أحمد، 50 سنة ومقيم مدينة طوخ الأب ونجليه كل من أحمد محمد أحمد 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.



وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.