الكشف على 1645 مريض بقافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية اليوسفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور اللواء عادل برغش رئيس المجلس المحلي ببني عبيد والدكتور محمد الجوهري مدير الإدارة و هاني السيد ووليد سيد من فريق اشراف الوزارة.

حيث تم توقيع الكشف على 1645 مريضاً . وضمت 10 عيادات منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة 290 - أطفال 204 - جراحة 188 - أسنان 162 - جلدية 163

انف واذن 133- رمد 152- عظام 184 - نسا وتنظيم اسرة 169.

كما تم إجراء عدد 285 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 64 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 165 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 44 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه

