غدًا إنتهاء رحلة قطار ابى قير بالإسكندرية

تطرح الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية صباح اليوم الاربعاء اعداد من الاتوبيسات من محطة مصر وصولا الى ابو قير للتخيف عن أعباء المواطنين وخاصا اننا مع بدء العد التنازلى لإستقبال شهر رمضان الكريم لمنع التزاحم وإعاقة حركة المرور .

كانت قد قررت هيئة السكة الحديد الايقاف النهائى لقطار ابو قير يوم الخميس القادم والمقرر أن يكون خلال أيام بالتحديد يوم 1 مارس المقبل، إذ سيكون آخر يوم لهذا القطار العريق الذي لن يتحرك مرة أخرى داخل المدينة الساحلية مع بدء العمل على مشروع مترو الإسكندرية، وبذلك سيكون غدا الخميس آخر أيام عمل قطار أبو قير، لتبدأ في اليوم الذي يليه الإيقاف ضمن المرحلة الثالثة لخطة إيقاف قطار أبو قير التي أقرتها هيئة السكك الحديدية، البدء في العمل على مترو الإسكندرية المنتظر.

جاءت خطة الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بزيادة عدد الأتوبيسات من محطة مصر وصولاً إلى أبو قير حيث تسلك الاتوبيسات طريقين، الأول طريق الكورنيش والطريق الثاني طريق الحرية (أبو قير) إضافة إلي خطوط جديدة من بينها خط محطة مصر أبو قير، وخط سيدي جابر أبو قير، في محاولة لتعويض ايقاف قطار أبو قير والتيسير على أهالي المحافظة لحين تشغيل مترو الإسكندرية.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن آخر رحلة في تاريخ قطار أبو قير ستكون غدا مساء الخميس وسوف يتحرك قطارين واحد من سيدي جابر والآخر من المنتزه وكلاهما سيصلان إلى محطتهما الأخيرة ذلك اليوم لتطوى الصفحة الأخيرة في كتاب قطار أبو قير.

وأضاف المصدر بمجرد الإيقاف النهائي للقطار سوف يتم فك القضبان من محطات المنتزه إلى سيدي جابر على غرار ما تم في المحطات الأخرى السابقة ضمن خطة الإيقاف.

وأوضح المصدر، أن إيقاف قطار أبو قير مر بمرحلتين هما: «في الأول من يناير الماضي حيث تم ايقافه من سيدى جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، وانطلقت المرحلة الثانية في الأول من فبراير الجاري حيث تم ايقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة

أكد أنه في الأول من مارس المقبل ستكون الإسكندرية على موعد تاريخي، إذ سيتم إيقاف قطار أبو قير نهائيا حيث من المقرر أن يتوقف التنقل من المنتزه حتى سيدي جابر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة.

كانت محافظة الإسكندرية، وضعت خطة محكمة من أجل زيادة أعداد الميكروباصات في جميع الخطوط، مع تشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بتسعيرة الأجرة، وعدم تقسيم المشوار ومنع أي استغلال للركاب.

تتوفر المواصلات البديلة لقطار أبو قير بشكل يساعد على عدم تأثر حركة المواطنين من والى أبو قير محطة مصر والعكس، إذ زودت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بخطوط شرق الإسكندرية بعدد من الأتوبيسات والميني باص إلى جانب وجود الميكروباص الأهلي، الذي يعمل بكثافة على هذا الخط كما يوجد ترام محطة الرمل سيدى جابر والتابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية.

الجدير بالذكر بدأت وزارة النقل فى تنفيذ أعمال مشروع مترو الإسكندرية، المعروف بـ«مترو أبوقير»، من خلال فك القضبان بشكل جزئى، وإيجاد البدائل المطلوبة لنقل المواطنين عبر وسائل أخرى بعيدًا عن خط قطار أبوقير.

وكشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل المشروع، الذى يمتد فى المسار من أبوقير إلى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر، منوهة بأنه سيجرى تنفيذه بنظام «التصميم والتوريد والإنشاء EPC».

ووفقًا للمحافظة، يكون مسار المترو سطحيًّا من محطة مصر حتى محطة سيدى جابر بطول 6.5 كيلومتر، ثم يصبح مسار المترو علويًّا من سيدى جابر إلى أبوقير بطول 15.9 كيلومتر.،وبحسب مخطط المشروع، يبلغ إجمالى عدد محطات المترو 20 محطة، مع إلغاء «محطة الرمل الميرى»، وإضافة 5 محطات جديدة هى «ميامى، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرقى».

وزادت الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ ساعة باتجاه إلى 40000 راكب/ ساعة باتجاه المرحلة الأولى «أبوقير- محطة مصر»، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة. ويتضمن مشروع مترو الإسكندرية زيادة السرعة التشغيلية من ٢٥ كم/ ساعة إلى ١٠٠ كم/ ساعة، فيما يحقق المشروع زمنًا أقصر للتقاطر من 15 دقيقة إلى 2.5 دقيقة.

بحسب الخطة المستقبلية، تتضمن المرحلة الثانية من المشروع استحداث خط مترو بدءًا من محطة مصر إلى منطقة المكس بطول 8 كيلومترات، وبعدد 6 محطات، والمرحلة الثالثة من المكس حتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية بطول 15.5 كيلومتر، وبعدد 9 محطات.

ومن المستهدف أن يتم ربط المترو بمشروع القطار السريع «العلمين- العين السخنة» فى منطقة برج العرب لتكوين شبكة نقل متكاملة بين القاهرة والإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.