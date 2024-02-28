محمد حماقي| موعد ومكان حفل نيويورك

يواصل الفنان محمد حماقي جولته الغنائية الامريكية، بليلة جديدة في ولاية نيويورك، حيث أحيا حفلان خلال الأسبوع الماضي في كندا ولوس أنجلوس.

موعد حفل محمد حماقي في ولاية نيويورك

ومن المقرر أن يقام حفل نيوروك يوم السبت 1 مارس على أحد المسارح الكبرى هناك، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أجواء غنائية مميزة في حفل حماقي بكندا ولوس أنجلوس

التقى حماقي بجمهوره في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بحضور كامل العدد الذين تعالوا بصيحاتهم ترحيبًا به عند صعوده على المسرح بأنغام “نفسي أبقى جنبه”، واستمر تفاعلهم طوال فقرته الغنائية التي قاربت على الساعتين قدم فيهم أبرز أغانيه المفضلة لدى جمهوره “ليمون نعناع، أحلى حاجة فيكي، م البداية، واحدة واحدة”.

وبجانب حفل كندا الذي شهد حضور كامل العدد من الأجانب و مختلف الجاليات العربية، وقدم قائمته الغنائية التي شهدت تفاعل ضخم من الحضور.

مواعيد جولة حماقي الأمريكية

يستمر حماقي في جولته الأمريكية بعد ذلك في ولاية لوس أنجلوس 25 فبراير، ونيويورك في الأول من مارس، ويليه حفل في الثاني من مارس في العاصمة واشنطن وختامها في مدينة ديترويت وهي من أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

كان قد أحيى حماقي حديثأ حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، والتي شهدت حضور كامل العدد وتجهيزات استثنائية ضمت عدد من الصور لحماقي في مختلف مراحله الغنائية.

تضمنت تلك التحضيرات صور متنوعة لحماقي من حفلاته وألبوماته بأحجام كبيرة داخل الممرات المؤدية للحفل، مع استعدادت خاصة غلفت برمز القلب تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

أحدث أغاني حماقي

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.