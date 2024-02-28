محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق الطرفاية لتسهيل حركة تنقل المواطنين

خلال جولته بمركز البدرشين

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ومدى التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء والجاري تطويره بطول ١.٨كم والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة.

وأشار المحافظ أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شامل بعرض ١٥ مترًا حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمسطح الطريق لما له من أهمية في ربط حركة السير مع طريق مصر أسيوط الزراعي.

وكلف محافظ الجيزة خلال جولته بالتنسيق مع أجهزة المرافق وتحويل بعض الكابلات المتعارضات مع أعمال التطوير مع توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز البدرشين بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الاعمال وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.

وخلال جولته اطمأن المحافظ علي جهود رفع كفاءة النظافة ومدى التزام الشركات بالجمع السكني ورضاء المواطنين مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين في ذلك الصدد.

كما تفقد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة بمسار مشروع محور ٣ يوليو (امتداد محور حسب الله الكفراوي) حتي طريق أسيوط الزراعي بنطاق مركز أبو النمرس حيث قامت المحافظة بإزالة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع الموجودة بمسار المحور بنطاق المحافظة لسرعة إنجاز المشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمود زين رئيس مركز البدرشين وحامد سلامه رئيس مركز أبو النمرس.