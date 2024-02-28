وكيل تعليم دمياط يتفقد إنتظام العملية التعليمية بالمحافظة

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم جولاته الميدانية لتفقد إنتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة غيط النصاري الاعدادية ومدرسة غيط النصاري الإبتدائية ومدرسة صادق كرات الإبتدائية والإعدادية ومدرسة الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية كما تفقد الفصول الدراسية لمتابعة الانضباط التعليمي والإداري.

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب واستمرار تطبيق اليوم الرياضي والثقافي علي مدار الأسبوع واكتشاف المواهب وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلي تفعيل دور الاشراف اليومي بجدية وتوزيع حصص المدرس الغائب مع بداية اليوم الدراسي. وأكد الغريب انه ترأس وفد تعليم دمياط للمشاركة في ورشة عمل عن تحديات ‏التعليم في ضوء متطلبات الذكاء الإصطناعي والتنمية المستدامة المنعقدة بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ‏ببورسعيد.

بحضور الدكتور محمد فهمي شحادة مدير فرع الأكاديمية والدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ‏والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.‏

وخلال ورشة العمل أكد محمد رمضان علي ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي من خلال الذكاء الاصطناعي وكيفية تطويعه لخدمة التعليم والتغلب علي التحديات التي تواجه صعوبات التعلم والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجيا لمشكلات التعليم وتأهيل الطلاب بما يتناسب مع تحديات سوق العمل وإعداد جيل قادر علي صنع المستقبل.

وأشاد وكيل الوزارة بأهمية ورشة العمل كونها تعد نموذجا مثاليا للعمل المشترك بين الأكاديمية العربية ومديريات التربية ‏والتعليم بالمحافظات المستهدفة.وعلى هامش الورشة بحث وفد دمياط سبل التعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول عقد ورش عمل لصقل ابنائنا الطلاب من الموهوبين في الفترة المقبلة واهدى الدكتور محمد فهمي درع الأكاديمية للاستاذ محمد رمضان تقديرا للجهود المبذولة من ‏خلال بروتوكولات التعاون المشتركة، كما قدم مدير فرع الأكاديمية شهادات تقدير للمستهدفين من ورشة العمل.

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