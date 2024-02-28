محافظ أسيوط يناقش سبل تعظيم الإيرادات والموارد

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفعيل إدارة المعارض والساحات والسويقات وسبل الاستفادة منها وتنظيمها بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة والارتقاء بالمنظومة وفقاً للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لإستثمارها لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى العمل على تنمية قدرات وموارد المحافظة بأشكالها المختلفة من خلال تحصيل الرسوم وتعظيم الإيرادات والموارد لضمان الاستدامة في تحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين وتعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أهمية ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة وزيادة العائد من الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين وتلبي احتياجاتهم بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وأشرف محمد مدير إدارة الشئون المالية بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وولاء صلاح مدير إدارة الارادات بالديوان العام وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وأحمد منصور مدير إدارة المعارض والساحات والسويقات وسوزان راضي منسق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالمحافظة.

وقد تناول اللقاء الاجراءات والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وبحث طرق وسبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات التي تعود بالنفع والفائدة على المحافظة بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والتحديات التي قد تواجه تنمية تلك الموارد المالية ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير والتي سيتم تنفيذها على المدى الطويل.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي الإدارة بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والأحياء لتسريع وتيرة العمل بالمراكز والأحياء واتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة للاستفادة من الأماكن والساحات والأسواق بحيث يتم حصر كافة الأراضى الفضاء لاستغلالها الاستغلال الأمثل وتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مشيراً إلى ضرورة العمل على تعظيم العوائد من عمل الإدارة والاستفادة من (الساحات والمعارض والسويقات) في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لها والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق والتعامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في تنمية موارد المحافظة مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية.