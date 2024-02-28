فتيات الغربية الأزهرية يحصدن المركز السادس على الجمهورية فى أوائل الطلاب

حصدت منطقة الغربية الأزهرية، المركز السادس على مستوى الجمهورية، فى مسابقة أوائل الطالبات علمي، والتي أقامتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، على مستوى الجمهورية لجميع المناطق الأزهرية، وقد تم تصعيد عشر مناطق للمراكز الأولي وحصدت الغربية احصدتلمركز السادس علي مستوي الجمهورية.

وقد هنأ فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطالبات الفائزات من معهد فتيات كفر الشيخ مفتاح بإدارة السنطة التعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وقد عبر فضيلته عن خالص تقديره لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، و اماني ابراهيم، مشرف النشاط، وا مني الغباشي وإدارة المعهد على جهدهم ودعمهم الدائم للطلاب.