علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوي.. الليلة

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل غنائي للنجم علي الحجار، في قاعة النهر، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، ويقدم الحجار، خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته، القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره بساقية الصاوي.

تفاصيل مشروع 100 سنة غنا

ويشارإلى أن احيا النجم علي الحجار، أولى حفلات مشروعة الجديد "100 سنة غنا"، بدار الأوبرا يوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب.

يشار ان اول عروض 100 سنة غنا ضم مختارات من اهم واشهر اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، منها : "كان اجمل يوم ، خايف اقول ، يا ورد مين يشتريك ، عاشق الروح ، يا مسافر وحدك وغيرها الى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من اخراج عصام السيد.

اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم، ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت ، نهاد فتحى ، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، وتصميم الاستعراضات رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم .

جدير بالذكر ان المشروع الفنى 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.