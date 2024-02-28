"أولادنا" تبدأ الاستعداد للملتقى الدولي الثامن لذوي القدرات الخاصة

بدأت مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر الاستعدادت لتنظيم فعاليات الدورة الثامنة من المتلقى، حيث تم اختيار شعار " بكرة احلى بينا " ليكون عنوان الدورة.

وأكدت سهير عبد القادر، رئيس الملتقى، ان الدورة الجديدة تحتفى بالابطال من مرضى التوحد وتكرم نماذج منهم والذين اثبتوا تميزهم في المجتمع بجانب تكريم ابطال مسلسل حالة خاصة الذي نجح في إلقاء الضوء على المصابين بهذا المرض وبرهن امكانياتهم الذهنية وارتفاع مستوى ذكاءهم وقدرتم على تحدى واجتياز الصعوبات.

غ واشار عبد القادر أنه الفعاليات تضم عروضا لعدد من حلقات المسلسل بعد التنسيق مع الشركة المنتجة بالاضافة الى استضافة صناع العمل في ندوة لاستعراض مواقف من كواليس العمل وابراز دور عم جميل الذي جسده بمهارة الموسيقار نبيل ، واشارت انه جارى الاعداد لعقد عدد من الندوات التوعوية لمجابهة مرض التوحد ومناقشة اساليب التغلب عليه والتعامل معالمصابين به .

يذكر أن مؤسسة اولادنا تسعى من خلال دورات الملتقى السابقة لترسيخ اهمية وضرورة الدمج بين ذوى القدرات الخاصة والاسوياء باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع .