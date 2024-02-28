موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس.. يكثف أصحاب المعاشات البحث عن معاش شهر مارس، يأتي ذلك في وقت يشهد زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهو ما يتيح لجميع المستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 في 15 مارس المقبل.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2024

في البداية الدخول إلى الرابط التالي من هنا

إدخال الرقم القومي للمستفيد

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

يجب إدخال الاسم رباعي.

عليك تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

يجب إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد، والنقر على استعلام.

أخيرًا تظهر جميع البيانات التي تود الاستعلام عنها.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.