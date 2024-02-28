موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد فريق تشيلسي لاستقبال ضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج لحساب دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يدخل فريق البلوز المباراة على أمل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من ابطولة، بينما يعقد ليدز يونايتد الأمال على تحقيق مفاجأة وخطف التاهل من العملاق الأزرق.

واستقر مدرب تشيلسي على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به مع بداية مباراة اليوم وجاء كالأتي:

حارس المرمى: سانشيز

الدفاع: غوستو، جيلكريست، تشالوبا، كولويل

الوسط: غالاغير، فرنانديز؛ مادويكي

الهجوم: بالمر، مودريك؛ سترلينج

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد والقناة الناقلة والمعلق

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بقيادة الحكم دافيد كووت، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.