إسرائيل تعلن مقتل ضابطين وإصابة 7 في صفوف قواتها

أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي في المعارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأوضح الجيش -في بيان صباح اليوم الأربعاء- أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في نفس الكتيبة، وأكد أن المصابين الـ7 جروحهم خطيرة.

وكان مستشفى سوروكا الإسرائيلي قد أعلن أنه استقبل 47 جنديا مصابا خلال 24 ساعة الماضية، منهم 19 بحالة خطرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريا إسرائيليا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان سابق عن خوض معارك ضارية في حي الزيتون بمدينة غزة.

وتؤكد المقاومة أن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن أجزاء محدودة منها.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.