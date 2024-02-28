إسرائيل تقصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة وأنباء عن سقوط شهداء

لليوم الـ 145 على التوالي، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة فجر الأربعاء على أحياء جنوب خان يونس.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى الأقصى بعد غارة للاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

وقبيل منتصف الليل، نسفت قوات الاحتلال المزيد من المنازل والمربعات السكنية في حي الأمل غربي خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الوسطى والغربية من خانيونس، بالإضافة لقصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومدينة دير البلح.

وأفاد سكان محليون، بأن القصف المدفعي “الإسرائيلي” على حي الزيتون، قد تواصل مع سماع أصوات إطلاق نار، تزامنًا مع اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية في الحي.

وشهد حي الأمل، غربي مدينة خانيونس، اشتباكات شديدة بين المقاومة وجيش الاحتلال.