شيرى عادل لـ"الوفد": حبيت دور الصحفية في فيلم "عادل مش عادل"

تحدثت الفنانة شيري عادل، عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم “عادل مش عادل”، الذى يُعرض حاليًا فى دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، وكيف استعدت لدورها في الفيلم.

وقالت الفنانة شيري عادل خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد الإلكترونية»: كنت مبسوطة أن الفيلم لايت كوميدي وهي شخصية حماسية، وعايزة تعمل سبق صحفي طول الوقت والكاركتر نفسه لذيذ وحبيته وأنا بقرأه ودائما مبتسمة.

هل شعرتى بخوف من تأدية دور الصحفية؟، أجابت شيري: "لو حسيت بخوف مكنتش قدمته لأن لازم أي مهنة هقدمها اشوف أبعادها وايه اللي وصله لكده، ولازم يبقى في أسباب في الشخصية، واستعنت بصديقة صحفية أعرفها تساعدني في الدور".

أضافت شيرى عادل عن الدور :" حبيت دور الصحفية جداً وقريب لقلبي أوي وحسيت بيها أوي، لأن الدور جديد عليا وشدني لانه مكتوب حلو، والصحافة مهنة مرهقة ومحتاجة زهن حاضر طول الوقت".

أشارت “شيرى عادل” عن رأيها فى الأدوار الكوميدية، قائلة:" اعتبر التمثيل كله صعب سواء كوميدي أو عياط أو ابتسامة على وش الناس، ولازم يبقى الشخص حقيقي اوي عشان يتصدق".

تابعت شيرى عادل خلال حديثها «للوفد»، قائلة:" الكواليس مع الفيشاوي حلوة أوي والمذاكرة هي اللي صعبة، بنشكر المنتج على حكاية التبرع لأهالي غزة بإيردات العرض الخاص وسعدت جدا بأقتراحه لذلك".

وعن شعورها بعرض فيلمين لها بنفس التوقيت، قالت شيري: كنت قلقانه إن الفيلمين ينزلوا في نفس الوقت، ولكن سمعت أن فيلم “أصل الحكاية” هيتأجل.

يذُكر أن فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.