التحفظ على نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بالقليوبية

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، فى بيان لها اليوم - أنها شنت حملة مكبرة بمركز ومدينة الخانكة و شبرا الخيمة و بنها و شبين القناطر و القناطر الخيرية، وأسفرت حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية عن :- تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن وعجز 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

إدارة تموين القناطر الخيرية أسفرت عن:-

تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات.

إدارة تموين حى شرق شبرا الخيمة أسفرت عن:-

تحرير 14 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل، كما تم تحرير محضر جنحة وضبط 197 كيلو مفروم دواجن بدون بيانات.

إدارة شبين القناطر أسفرت عن:-

تحرير 35 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان وتجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم.

إدارة مركز وبندر بنها أسفرت عن:-

تحرير 8 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تجارى وعدم وجود سجل ضريبى عدم وجود اشتراطات صحية، وضبط 200 كيلو لحم هندى جاموسى، و20 كيلو عجينة كفتة، و3 كيلو لحم جاموسى صغيرة للذبح خارج المجازر المصرح بها.

إدارة تموين الخانكة أسفرت عن:-

تحرير 16 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات والبيع أزيد من السعر الرسمي وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن.

كما تم تحرير 5 محاضر جنح لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.