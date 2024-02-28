محمد رضوان لـ"الوفد": شخصيتى مختلفة في فيلم "عادل مش عادل"

كشف الفنان “محمد رضوان” عن تفاصيل شخصيته فى فيلم “عادل مش عادل”، الذى يُعرض حاليًا فى دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

وتحدث محمد رضوان، خلال تصريحات صحفية لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"،عن دوره فى فيلم “عادل مش عادل”، قائًلا:" شخصيتى فى الفيلم مختلفة تمامًا عن أى شخصية قدمتها بأى عمل، هو سمير شرير بس دمه خفيف، كل شخصية تقدم رسالة إن كل واحد يراضي ضميره لأن شهادة الزور دي حاجه مش حلوة"

عن سؤال فى أى موقف شعر فيه بأن الحياة مش عادلة، رد قائلاً:" أمته حسيت إن الحياة مش عادلة لا الحمد لله عادلة طول الوقت ربنا إذا أراد شي قال له كن فيكون .

أجاب"محمد رضوان" عن سؤال كيف يستطيع التغيير من شخصية إلى آخرى، قائلاً:" كل شخصية ليها تركيبتها ودي مهنة التمثيل، اللي اتعلمناه في المعهد والورق هو اللي بيوحيلك بكل حاجه وكل شخصية ليها أبعادها، ومش بحاول أعمل أى حاة ليها علاقة بشخصيتى "

أما عن نجاح الفيلم بدور السينما ،أضاف “محمد رضوان”:"الناس هتتفرج على كل الافلام دي اكيد واللي مش هينجح في السينما، هينجح في التليفزيون ولازم نتجاوز شباك التذاكر لأن الايرادات ممكن تظلم افلام حلوة"

كشف “رضوان” خلال حديثه "للوفد" عن مشاريعه القادمة، قائًلا:" إن شاء الله على اغسطس،هبدأ في تصوير الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي "

عبر"محمد رضوان" عن رأيه بمسلسل “حالة خاصة”وقال:" طه دسوقي فاجئني في حالة خاصة وانا مستمتع بيه جدا، وهو يقدر يعمل شخصيات كتير كويسة بجانب الاستاند اب كوميدي"

عن كواليس تصوير الفيلم، قال“محمد رضوان":" لغاية ما خلصنا مكنش فيه مقالب مع الفيشاوي خالص وأعرفه من زمان من ايام والده ووالدته، وأحب أعمل معه دائما،الكواليس كلها جميلة وفي طاقة حب ومساعدة من الكل عشان نجاح العمل طول الوقت "

يذُكر أن فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.