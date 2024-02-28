فى ألعاب الصالات...الأهلى يفوز على الزمالك عشرة واحد

بعد خسارتين للسيدات والرجال فى الطائره

تسود حاله من الغضب بين جماهير الزمالك بسبب التراجع الذى تشهده ألعاب الصالات خصوصا بعد تفوق الأهلى بشكل لافت للنظر في ألعاب الطائره واليد والسله هذا الموسم وكان آخرها الفوز بكأس السوبر للكره الطائره سيدات ورجال فى يومين متتاليين.

وبنظره سريعه على المواجهات بين القطبين الكبيرين هذا الموسم نرصد هذه النتائج.

نهائى السوبر للكره الطائره للسيدات فاز الأهلى بثلاثة أشواط لشوطين

نهائى السوبر رجال طائره فاز الأهلى بثلاثة أشواط لشوط واحد

كرة اليد رجال بالدوري الأهلى يفوز ٢٥-٢٤

كرة يد سيدات الأهلى يفوز ٢٤- ٢٢

كرة يد سيدات الأهلى يفوز ٢٤-١٨

دوري اليد سيدات الأهلى يفوز ٢٦-٢٢

كرة سله رجال السوبر الأهلى يفوز ٦٤-٦٠

كرة سله رجال دوري المرتبط الأهلى يفوز ٨١-٦٦

كرة سله رجال دوري المرتبط الأهلى يتفوق ٧٥-٦٤

كرة سله رجال دوري السوبر الأهلى يفوز ٧٠-٦٩

فى الوقت الذى حقق فيه الزمالك فوزا وحيدا لفريق اليد فى دوري المحترفين ٢٩-٢٨.