عبدالعزيز مخيون يكشف جوانب خفية عن سعاد حسني

كشف الممثل المصري عبدالعزيز مخيون عن جوانب جديدة من حياته الشخصية وعلاقته بزملائه في الوسط الفني، ومنهم الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال عبدالعزيز مخيون في مقابلة تلفزيونية إن سعاد حسني كانت متواضعة، وكانت علاقتها قوية جدًا بالراحل صلاح جاهين.

وأضاف أن سعاد حسني كانت "تخاف من الوقوف أمام الكاميرا، خصوصاً إذ كانت أمام مشهد طويل، وكانت تجلس طوال الليل لكي تحفظ الدور، وكانت إنسانة صادقة وواعية ومتواضعة".

واستعاد "مخيون" ذكرياته مع السندريلا داخل استوديو "الأهرام" خلال تصوير فيلم "الجوع"، قائلًا: "كنا نصور في البرد الشديد، وكان اثنان من الكومبارس يرتديان ملابس باليه خفيفة، وكانت سعاد تحاول مساعدتهما".

وتطرق "مخيون" إلى امتهانه التمثيل، قائلًا إنه لم يحاول التكسب من الفن، مؤكدًا أنه كان يحمل رسالة وكان يود أن يوصلها إلى الناس من خلال أعماله، معقبًا: "حققت مكاسب أكثر من المادية، وتقدير الناس لي أهم بكثير من المال".

واعتبر أنه لم يحسن اختيار بعض الأعمال الفنية، موضحًا: "كنت أعتذر عن الأعمال بسبب 3 أمور، هي: ركاكة العمل، ومخالفته للمعتقدات السياسية، وزهد الأجر"، معتبرًا أن دخول التجارة في عالم الفن والتمثيل أدى إلى هبوط مستواه بالتدريج.