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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الاهلى السابق: الزمالك يستطيع التتويج بكأس الكونفدرالية بسهولة

الزمالك
الزمالك

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الزمالك لديه فرص كبيرة في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى عودة الزمالك بقوة، وأن تكون المنافسة بينه وبين الأهلي على أشدها، وألا نعلم من سيحصل على الدوري بين الفريقين".
وأضاف: "الزمالك قوة كبيرة في الكرة المصرية، وأعتقد أنه يستطيع الحصول على بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم بسهولة، وعلى الفريق التركيز على هذه البطولة".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الزمالك أهدر نقاط كثيرة في الدوري العام، إلا أن الأمور مازلت في المتناول بالنسبة له، لكنني أعتقد أن تعثرات الأهلي لن تكون كثيرة".
وكان نادي الزمالك قد تغلب على أبو سليم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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