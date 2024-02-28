تعليق جوارديولا علي إصابة جريليش أمام لوتون تاون

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا علي إصابة نجم الفريق جريليش خلال المواجهة التي أقيمت ضد لوتون تاون في دور ال16 من بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق السيتي فوزا كبيرا علي لوتون تاون بنتيجة 6_2، في ليلة تألق هالاند الذي سجل خمسة أهداف ويقود فريقه لربع نهائي البطولة.



وشهدت المباراة تعرض جريليش لإصابة جديدة، أجبرته على الخروج في الدقيقة 38، بقرار من جوارديولا.



كان جريليش قد عانى من إصابة في الفخذ خلال مواجهة كوبنهاجن، في وقت سابق من الشهر الحالي، في دوري أبطال أوروبا قبل أن يتعافى ويعود في لقاء الأمس.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد المباراة: "لم أتحدث إلى الطبيب ولكني أعتقد أنها إصابة في الفخذ، ربما يكون الأمر مشابهًا تمامًا".

وأضاف: "لقد كان يشعر بحالة جيدة بالفعل، ولكن لسوء الحظ تعرض للإصابة، لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة له، وعليه أن يتعافى جيدًا".