هالاند يعادل رقم قياسي منذ 1930 بعد تسجيل "ميجا هاتريك"

يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما تألق مع فريقه ونجح في تسجيل 5 أهداف "ميجا هاتريك" في شباك لوتون تاون.

وكان مانشستر سيتي حد حقق فوزا بنتيجة 6_2، علي نظيره لوتون تاون، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



بعد خماسية اليوم وصل هالاند حتى الآن الي 77 هدفا مع مانشستر سيتي في جميع البطولات، معادلاً الرقم المسجل باسم ديفيد سيلفا ورياض محرز.

كما أصبح إيرلينج هالاند أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل 8 أهداف في أول 5 مباريات له في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ بوبي مارشال في 1930.

الهاتريك أيضًا الذي سجله هالاند قبل وصوله للخماسية، هو الثامن عشر له على جميع المستويات مع الأندية والمنتخب، ليواصل المهاجم النرويجي تحطيم الأرقام القياسية بعظما وصل للهدف رقم 213 له في مسيرته الكروية من 265 مباراة.