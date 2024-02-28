مانشستر سيتي يكستح لوتون تاون بسداسية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا علي نظيره لوتون تاون، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء أولي أهداف المباراة عن طريق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعدما قابل كرة عرضية من دي بروين، قابلها المهاجم النرويجي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.



ثم تمكن هالاند من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، بعدما استلم كرة طولية لعبها دي بروين، استلمها المهاجم النرويجي وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الشباك.



وأكمل هالاند الهاتريك بعدما استلم كرة طولية رائعة من دي بروين، سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 52، تمكن كلارك من تسجيل الهدف الثاني لفريق لوتون تاون، بعدما تلقى تمريرة سحرية من روس باركلي، حولها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

واستطاع هالاند من تسجيل السوبر هاتريك في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة أرضية من دي بروين داخل منطقة الجزاء، حولها إلى داخل الشباك بتسديدة سهلة.

وواصل هالاند تألقه، بعدما سجل الهدف الخامس الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة أرضية من برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، سدد كرة أرضية قوية اخطأ حارس لوتون تاون في التصدي لها لتتحول إلى داخل المرمى.

وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 72، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس لوتون تاون.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على لوتون تا