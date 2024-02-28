حبس 4 تشكيلات عصابية لإدارتهم بؤر إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات

قررت النيابة العامة بحبس 4 تشكيلات عصابية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا ، بتهمة ارتكاب جرائم إدارة بؤر إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات فى 4 محافظات.

حبس 4 تشكيلات عصابية لادارتهم بؤر إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (سوهاج – أسيوط –المنيا - الأقصر) ، واصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية من بينهم 3 هاربين من الإعدام لإدارة بؤر إجرامية لتجارة المخدرات.

فى مديرية أمن سوهاج؛ تم ضبط (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام فى 7 قضايا "مخدرات – سلاح" والسجن المؤبد فى قضيتين "سلاح، إستعراض قوة")، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش- 3 خزينة وعدد من الطلقات- 1,110 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن أسيوط ؛ تم ضبط (عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح")، وبحوزته (بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات- 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر لعقار "تامول").

وفى مديرية أمن الأقصر؛ جرى ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (18,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,670 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالأسماء .. وفاة 5 أطفال في حريق شقة أرض اللواء

كما شهدت منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا ، تسبب في وفاة 5 أطفال خلال حريق نشب في شقة بعد تعثر محاولات إسعافهم.

وخلف الحادث عن وفاة كلا من " مها محمد ٨ سنوات، صفا محمد، حسنه محمد، حسينة محمد، فاطمة نور.

إصابة 5 أطفال بحريق شقة سكنية فى العجوزة

كما سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء، والتي أسفرت عن إصابة 5 أطفال بالاختناق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة القسم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.