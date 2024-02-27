تصادم سيارة و«توك توك» ينهي حياة مُسن ويصيب 3 آخرين بأسيوط

لقي شخص حتفه وتعرض 3 آخرين للإصابة في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك»، اليوم الثلاثاء، بمحور منفلوط نزلة بني شقير بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمحور منفلوط نزلة بنى شقير مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 أخرين.

وتبين من المعاينة، مصرع «شعبان خ ج» 60 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة كلا من «فتحي م ف» 25 سنة مقيم بنى شقير ويعمل موظف بالجامعه الألمانيه بكدمات وسحجات بالجسم، و«عطيات ح ا» 68 سنة كدمات وسحجات بالجسم، و«زيناهم ص ا» 42 سنة كدمات وسحجات بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 أطفال بحريق شقة سكنية فى العجوزة

كما سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء، والتي أسفرت عن إصابة 5 أطفال بالاختناق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة القسم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.