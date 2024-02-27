إصابة 5 أطفال بحريق شقة سكنية في العجوزة

سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء، والتي أسفرت عن إصابة 5 أطفال بالاختناق.

إصابة 5 أطفال بحريق شقة سكنية فى العجوزة

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة القسم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حبس عاطل لقيامه بسرقة دراجة نارية وشرع في قتل مالكها بالخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس عاطل 4أيام الي ذمة التحقيقات ، لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص أثناء محاولته سرقة دراجته بالإكراه بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية؛ فأحدث إصابته بطلق ناري



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة.

فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه رئيس مباحث مركز الخانكة وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

