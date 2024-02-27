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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علاقة شعور الصداع بداء السكري والتهاب البنكرياس

الصداع
الصداع

حذرت دراسة ألمانية من أن الشعور المتكرر بالصداع خاصًة بعد تناول الطعام قد يكون علامة خطيرة تحذر من الإصابة ببعض الأمراض وعلى رأسها السكري، والحساسية المزمنة.

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مرض مزمن وراء الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

علاقة الصداع بالسكري والبنكرياس

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل"، قد يكون الشعور بالصداع بعد الطعام علامة وجرس إنذار يحذرك من تعرضك للإصابة بداء السكري، فضلًا عن اضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، فعند حدوث هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

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