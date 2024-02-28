جامعة الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

أعلنت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، و الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة، وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب .

وجاءت نتيجة مسابقة الطالب المثالى كالآتى: المركز الأول حصل عليه الطالب كيرلس أيمن جاب الله بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى، والمركز الثاني جاء من نصيب الطالب أحمد محمد سيف النصر بالفرقة الرابعة بكلية التمريض، بينما حصل على المركز الثالث الطالب محمد وليد محمد بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، والمركز الثالث مكرر من نصيب الطالب أحمد محمود إسماعيل عطا بالفرقة الثانية بكلية التجارة.

كما جاءت نتيجة مسابقة الطالبة المثالية كالتالى: حصلت على المركز الأول الطالبة ندى عادل أحمد محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وحصلت على المركز الثاني الطالبة هاجر أسامه محروس عواد بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة أميمه محمد حسن محمد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى بفاقوس.

وقد تشكلت لجنة الحكم اللجنة العليا لإختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، جاءت برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلٍ من : الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على قطاع الأنشطة الطلابية، والدكتور هلال عفيفى أمين الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد أحمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وأدهم عزت الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة، ومحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى.

جدير بالذكر أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل فئة سيمثلوا الجامعة فى التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم بإجمالى ٢٤ جامعة مشاركة، فى الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ القادم.