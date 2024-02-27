العشري يكشر عن أنيابه ويُهدد باستبعاد المتخاذلين في الإتحاد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته لمواجهة نظيره فريق إنبي، المقرر إقامتها على ملعب استاد بتروسبورت الأحد المقبل في الساعة السابعة مساءًا ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة دوري الممتاز .

وحرص طارق العشري المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق لشرح أخطاء المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، كما حرص على تصحيح أخطاء مدافعي الفريق، حتى لا تتكرر أمام إنبي.

وهدد العشري المتخاذلين بالاستبعاد النهائي من قائمة الفريق ، وأكد للاعبين عقب المباراة أنه غير راض عن الأداء خلال المباراة .

وحذر طارق العشري من اى تهاون أو استهتار من اى لاعب مهما كان إسمه أو نجوميته

تدريبات لاعبي الاتحاد السكندري

كان الاتحاد السكندري تعادل في مباراته السابقة في الدوري أمام البنك الأهلي دون أهداف في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاسكندرية .

وأكد طارق العشري، أن غياب مابولولو أصر بشكل كبير على الجانب الهجومي للفريق، خاصة أنه يعد أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وأشار مدرب الاتحاد السكندري، إلى أن الفريق وصل بأكثر من فرصة أمام مرمى البنك الأهلي، وكان ينقصنا القناص الذي يحول تلك الفرص إلى أهداف.

وطالب العشري، الجماهير بالتكاتف ودعم الفريق، خلال المباريات القوية، بما يتناسب مع الإمكانيات والجهد المبذول للحفاظ علي مكانة النادي.

من ناحية أخري حرص الجهاز الفني للفريق علي الإطمئنان علي حالة مهاجم الفريق الانجولي مابولولو بعد الاصابة التي تعرض لها في المران واستبعد بسببها من المباريات.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مثلها، وخسارة مواجهتين.