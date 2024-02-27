حبس المتهمين بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى المدارس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 عاملين خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بينهم عميل سيئ النية، له معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة 2 شاشة تفاعلية من داخل إحدى المدارس .

حبس المتهمين لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدي المدارس



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة وأرشد العميل عن المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس عاطل لقيامه بسرقة دراجة نارية وشرع في قتل مالكها بالخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس عاطل 4أيام الي ذمة التحقيقات ، لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص أثناء محاولته سرقة دراجته بالإكراه بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية؛ فأحدث إصابته بطلق ناري



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة.

فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه رئيس مباحث مركز الخانكة وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

