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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: المجتمع المصري شاب يحتاج لحذر في التعامل معه.. سن الوقود

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، 26 مليون أسرة مصرية، من بينهم 11.500 مليون  أسره تعيش في الحضر، مقابل 14.300 مليون يعيشون في الريف، وذلك وفقًا لتقديرات السكان.

إبراهيم عيسى يتحدث عن إحصائية سكان مصر:

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن هناك 60% من مجتمعنا تحت عمر الـ29 عام، ولذلك مجتمعنا هو شاب في سن الوقود ويتحكم به العاطفة والمشاعر والإنفعال، سياق تصرفه يكون على طريقة جمهور كرة القدم ولابد من الحذر الشديد مع هذا المجتمع أن ينفعل.

الشباب سلاح ذو حدين 

وتابع: "المجتمع المصري مجتمع شاب يحتاج إلى حذر في التعامل معه"، منوهًا بأنه من الوهلة الأولى يجب أن نضع التعليم والثقافة والوعي رقم واحد، وهو البنية الأساسية للمجتمع المصري، مشددًا على أن نمتلك طاقة شابة والشباب سلاح ذو حدين ويحمل الدولة مسئولية كبرى.

 

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن أي أسرة في العالم تضع في تفكيره تنشئة الشباب في هذه الفترة، منوهًا بأنه لابد أن ننتبه بقوة لأن يكون هناك حالة من الرشادة خلال الفترة الحالية، ولابد أن يمر تفكيرنا برشادة العقل ورشد الحكم ورشادة المجتمع ولابد أن يكون هناك معاملة قائمة على العقلنة.

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