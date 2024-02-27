طرح أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة البيك أب JMC

أطلقت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل علامتي JMC وفوتون في مصر، عن النسخة المجمعة محليًا بمصانع جي بي أوتو بمدينة السادات، من سيارتها البيك أب "وحش الأسفلت".

وفقاً لما أعلنته شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، تعتمد السيارة البيك أب JMC المجمعة محلياً على محرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب المجمعة محلياً عبر شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، المجمعة محلياً بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (ارتفاعها عن الأرض) 185 مم.

السيارة البيك أب JMC المجمعة محلياً تقدم بـ 3فئات

تقدم السيارة البيك أب JMC المجمعة محلياً عبر شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، بـ 3 فئات من التجهيزات كالتالي:

تأتي الفئة الأولى من السيارة البيك أب JMC المجمعة محلياً عبر شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية"شاسيه بدون تكييف".

وتقدم الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب المجمعة محلياًعبر شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية.

وتتوافر الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب المجمعة محلياًعبر شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف.