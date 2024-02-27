خبير صناعة السيارات: الصين دولة رائدة وتنتج 30 مليون سنويا

أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الصين دولة رائدة في تصنيع السيارات وتخطتت عدد من الدول التي كان لها الريادة في هذا المجال، وذلك بفضل دراستها للسوق العالمية ومتطلباتها، بالإضافة إلى توطينها للصناعة وزيادة عدد المصانع وتطويرها.

صناعة السيارات العالمية

وأوضح “عسكر”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه عبر زيارات متعددة لبكين رأى خلالها طفرة في المصانع وإنشاء مدن صناعية كبيرة، مشددًا على أن هناك عدد كبير من الصينيين يبذلون جهود كبيرة لتطوير التصنيع والتكنولوجيا خاصة في صناعة السيارات، مؤكدًا أنه يتم العمل لكي تصبح بكين معقل للصناعة على مستوى العالم وعالم السيارات يختلف بشكل كبير في الصين.

وأشار إلى أن الصين تنتج عدد يتراوح بين 28 إلى 30 مليون سيارة سنويا، وهناك تحول في صناعة السيارات العالمية، والصين تهتم بالسوق المحلي نظراً لتخطي تعداد سكانها مليار ونصف نسمة، وبالتالي استهلاك الجزء الأكبر من إنتاج السيارات محليا، فيما تصدر نحو 8 إلى 10 ملايين سيارة على مستوى العالم، منوهًا بأن ما يميز السيارات المصنعة في الصين هو تركيزها على 3 محاور، تصنيع سيارات بسيطة منخفضة السعر وأخرى متوسطة والفئة الثالثة سيارات أصحاب الياقات البيضاء أو الـVIP.